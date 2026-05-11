Rfi: «No allarmismi sui disagi»

Cantieri all’opera in estate, Ferrovie annuncia rallentamenti

Stefano Iannaccone
11 maggio 2026 • 20:52

Rfi ha spiegato che soprattutto ad agosto alcune linee subiranno interruzioni con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza fino a un’ora

Un’estate di rallentamenti o di interruzioni su alcune tratte ferroviarie per garantire il completamento dei lavori durante l’estate. In particolare nel mese di agosto. Ferrovie dello stato, attraverso Rete ferroviaria italiana, ha annunciato il piano per la stagione estiva, che segue la strategia avviata lo scorso anno: concentrare gli sforzi sui cantieri nei periodi con minore afflusso di pendolari, dando un annuncio anticipato per informare gli utenti. Con acquisto consapevole dei biglietti.

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.