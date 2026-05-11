Cantieri all’opera in estate, Ferrovie annuncia rallentamenti

Rfi ha spiegato che soprattutto ad agosto alcune linee subiranno interruzioni con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza fino a un’ora
Un’estate di rallentamenti o di interruzioni su alcune tratte ferroviarie per garantire il completamento dei lavori durante l’estate. In particolare nel mese di agosto. Ferrovie dello stato, attraverso Rete ferroviaria italiana, ha annunciato il piano per la stagione estiva, che segue la strategia avviata lo scorso anno: concentrare gli sforzi sui cantieri nei periodi con minore afflusso di pendolari, dando un annuncio anticipato per informare gli utenti. Con acquisto consapevole dei biglietti.