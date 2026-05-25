Fiamma dopo la Rai, la nuova vita di Montingelli

Appena andato in pensione, l’ex vice caporedattore di RaiSport, Saverio Montingelli, ha fatto un endorsement elettorale a Fratelli d’Italia a cui è sempre stato vicino

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Tra i vantaggi della pensione c’è quello di poter dire ciò che si pensa senza il rischio di andare incontro alle conseguenze a cui sono esposti i colleghi che continuano a lavorare. È il caso del giornalista Rai, Saverio Montingelli, ex vice caporedattore di Rai Sport. Al servizio pubblico dal 1997, il giornalista è in pensione da qualche giorno. Tra i suoi primi post da pensionato, spicca quello in compagnia di Arianna Meloni, segretaria di Fratelli d’Italia, in visita ad Andria per la campagna