I disastri del vicepremier

Fiducia a picco. E Salvini evoca il voto anticipato

Stefano Iannaccone
20 maggio 2026 • 21:01

«Le elezioni dipendono anche dai fattori economici», ha detto il leader della Lega. Che non ha ancora disinnescato lo sciopero degli autotrasportatori 

In assenza di soluzioni e di risorse, meglio non escludere le elezioni. Il vicepremier Matteo Salvini ha indossato di nuovo i panni del guastatore, aprendo all’ipotesi di elezioni anticipate. «Si voterà a scadenza naturale a settembre», ha premesso il segretario della Lega, che ha poi aggiunto «dipende anche dai fattori economici». Il ministro delle Infrastrutture ha elencato tutti i problemi che deve affrontare l’esecutivo: «Inflazione, caro spesa, carovita, caro bollette, caro benzina. È chiar

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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.