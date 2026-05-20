Fiducia a picco. E Salvini evoca il voto anticipato

«Le elezioni dipendono anche dai fattori economici», ha detto il leader della Lega. Che non ha ancora disinnescato lo sciopero degli autotrasportatori

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In assenza di soluzioni e di risorse, meglio non escludere le elezioni. Il vicepremier Matteo Salvini ha indossato di nuovo i panni del guastatore, aprendo all’ipotesi di elezioni anticipate. «Si voterà a scadenza naturale a settembre», ha premesso il segretario della Lega, che ha poi aggiunto «dipende anche dai fattori economici». Il ministro delle Infrastrutture ha elencato tutti i problemi che deve affrontare l’esecutivo: «Inflazione, caro spesa, carovita, caro bollette, caro benzina. È chiar