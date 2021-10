In una registrazione audio di poco più di un minuto si sente il professor Andrea Morrone dell’università di Bologna dire che il partito di Giorgia Meloni è «neofascista» e che rappresenta una destra che «in Europa preoccupa». Il partito non ha ancora fornito la versione integrale della registrazione

Fratelli d’Italia ha chiesto la rimozione di un professore dall’università di Bologna accusato di aver «rovesciato insulti» su Giorgia Meloni. La deputata Paola Frassinetti ha annunciato che il partito presenterà presto un’interrogazione al ministro dell’Istruzione.

Le accuse si basano su un audio della durata di poco più di un minuto registrato durante una lezione di diritto costituzionale, sostiene Azione universitaria, organizzazione degli studenti di Fratelli d’Italia.

Nella registrazione si sente il professor Morrone definire Fratelli d’Italia un partito «fascista, o neofascista» e «La Meloni se le dici chi è il più grande statista ti dice Benito Mussolini, poi non lo dice perché non può dirlo, ma lo pensa».

Secondo Azione universitaria, Morrone avrebbe definito il Fratelli d’Italia «il partito più islamista». L’audio però in quel momento è molto disturbato ed è possibile che i dirigenti di Azione universitaria abbiano male interpretato la parola «idealista», più affine al contesto.

L’audio sembra essere la collezione di diverse frasi isolate e montate insieme. Domani non ha potuto verificare in modo indipendente il contesto in cui è stato registrato. A nostra richiesta, né Azione universitaria né Fratelli d’Italia ci hanno fornito la versione integrale della registrazione, né ci hanno confermato se e quanti tagli sono stati fatti alla registrazione.

Interpellata da Domani, Frassinetti, la deputata che ha annunciato un’interrogazione parlamentare, ha confermato di non aver sentito la registrazione integrale della lezione, ma soltanto i frammenti pubblicati da Azione universitaria.

L’università di Bologna precisa di non aver ancora ricevuto esposti o segnalazioni in via ufficiale sulle dichiarazioni del professore. Morrone per il momento rifiuta di commentare la vicenda.

