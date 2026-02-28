il commento

Inesistenti e isolati in Ue. La tragedia dei patrioti

Marco Damilano
28 febbraio 2026 • 20:19Aggiornato, 28 febbraio 2026 • 20:31

Il governo si ritrova al buio, senza informazioni, prospettive, strategia politica. A nulla è servita per Meloni una politica estera subalterna, con la decisione di spedire Tajani come osservatore in quel Board of Peace, quella scelta si trasforma oggi in marginalità

A fari spenti, un brutto risveglio. Giorgia Meloni non sapeva nulla dell'attacco sull'Iran, è stata tenuta all'oscuro di tutto, nonostante l'amicizia sbandierata in tutte le occasioni con la coppia Trump-Netanyahu che ha deciso l'operazione congiunta Usa-Israele. Il ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai, dove si trovava con i familiari, nell'impossibilità di tornare a Roma, è la dimostrazione vivente dell'assenza di un preavviso sull'attacco. Il governo si ritrova al buio, senza

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

