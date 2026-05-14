Dentico: «Pochi medici e strategie generiche. Siamo impreparati a una nuova pandemia»

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L’hantavirus riporta la memoria agli anni della pandemia da Covid-19, mentre l’Italia si confronta con il nuovo piano pandemico 2025-2029 e con un Servizio sanitario nazionale (Ssn) sempre più fragile. Dentro la cronaca di queste settimane riemergono molte delle questioni lasciate aperte dalla pandemia: dalla medicina territoriale mai davvero rafforzata alla crescita della sanità privata, fino al rapporto tra politica, scienza e salute globale. «Il nostro sistema è peggiorato», dice a Domani Nic