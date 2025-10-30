Il governo illiberale non accetta potere all’infuori del suo

true false

Come si permette un magistrato di disquisire sulle scelte del governo. Che stia zitto e buono. Si limiti a fare il cortigiano del potere. Questo è il ruolo che la destra, l’estrema destra oggi al potere in Italia, riserva alle istituzioni indipendenti. In pieno spirito populista e illiberale nulla deve contrapporsi alla volontà del popolo espressa nelle urne. Per costoro il governo è, per definizione, legibus solutus , libero dagli impacci di regole e norme. Questa ideologia politica non è nuova