Il governo illiberale non accetta potere all’infuori del suo

Non si accetta che il potere vada limitato. Non si concepisce che una democrazia ben funzionante sia strutturata con pesi e contrappesi affinché chi detiene (pur temporaneamente) il potere non debordi. Evidentemente l’amico Trump ispira i nostri governanti
Come si permette un magistrato di disquisire sulle scelte del governo. Che stia zitto e buono. Si limiti a fare il cortigiano del potere. Questo è il ruolo che la destra, l’estrema destra oggi al potere in Italia, riserva alle istituzioni indipendenti. In pieno spirito populista e illiberale nulla deve contrapporsi alla volontà del popolo espressa nelle urne. Per costoro il governo è, per definizione, legibus solutus , libero dagli impacci di regole e norme. Questa ideologia politica non è nuova