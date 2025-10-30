il commento

Il governo illiberale non accetta potere all’infuori del suo

Piero Ignazipolitologo
30 ottobre 2025 • 19:46

Non si accetta che il potere vada limitato. Non si concepisce che una democrazia ben funzionante sia strutturata con pesi e contrappesi affinché chi detiene (pur temporaneamente) il potere non debordi. Evidentemente l’amico Trump ispira i nostri governanti

Come si permette un magistrato di disquisire sulle scelte del governo. Che stia zitto e buono. Si limiti a fare il cortigiano del potere. Questo è il ruolo che la destra, l’estrema destra oggi al potere in Italia, riserva alle istituzioni indipendenti. In pieno spirito populista e illiberale nulla deve contrapporsi alla volontà del popolo espressa nelle urne. Per costoro il governo è, per definizione, legibus solutus , libero dagli impacci di regole e norme. Questa ideologia politica non è nuova

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

