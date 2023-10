Dopo il flop del carrello tricolore, la propaganda di governo perde un altro pezzo. Negli ultimi mesi sono arrivate dall’estero centinaia di tonnellate di uno dei prodotti che è il fiore all’occhiello del made in Italy. Le imprese sono sempre più in affanno e dal ministero dell’Agricoltura non arrivano risposte

Made in Italy e sovranità alimentare campeggiano nelle denominazioni dei ministeri. Ma il flop del carrello tricolore e l’impennata di importazioni di grano straniero confermano la distanza tra il comunicare e il fare. Così nella maggioranza c’è un po’ di maretta: Forza Italia chiede lumi al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in riferimento al boom di grano acquistato dai Paesi stranieri. Dietro lo storytelling, ci sono i problemi quotidiani.

Su tutti spicca il progetto del bollino per frenare l’aumento dei prezzi che ha una bandiera scolorita, nonostante fosse stato illustrato in pompa magna dal governo, con in testa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «È il segnale più bello che diamo. Questa nazione è ancora in grado di tenersi per mano», aveva sottolineato la premier. Il grande sponsor è stato però il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che per settimane ha cercato l’accordo con le aziende e i punti vendita. Il primo bilancio è molto magro, tanto che le associazioni dei consumatori sono state concordi nella bocciatura. «Un bluff all'insegna dell’impreparazione e dell’improvvisazione», lo ha definito il Codacons. Tra i beni acquistabili non figurano carne, pesce e ortofrutta, che pesano - eccome - sui bilanci delle famiglie. Lo stesso Urso ha mostrato consapevolezza sulla falsa partenza. Tanto che dal 6 ottobre ha annunciato l’avvio di una campagna informativa per spingere il carrello tricolore.

Grano estera

E se la vendita al consumatore finale tradisce gli intenti, non va meglio sul fronte della produzione tricolore di grano duro. Sarebbe uno dei fiori all’occhiello dell’agricoltura, vessillo della sovranità alimentare. Invece negli ultimi mesi c’è stato un vertiginoso incremento delle importazioni, che hanno di conseguenza indebolito i produttori italiani. Il prezzo del grano, secondo la rilevazione dell’ufficio studi di borsa merci telematica italiana, ha chiuso l’annata con un valore più basso di quasi il 40 per cento rispetto allo scorso anno. Quasi dimezzato, senza che i consumatori italiani ne abbiano tratto alcun beneficio.

A impattare sul mercato ci sono i maggiori acquisti di grano estero, come riportano i dati elaborati dall’associazione nazionale cerealisti (Anacer): rispetto al 2022 sono state importate 475 tonnellate in più. Una questione che ha allarmato anche Forza Italia. E ha chiesto delucidazioni a Lollobrigida. «Il notevole balzo della quota è imputabile ad un prezzo anomalo del grano turco, dietro cui si nasconderebbe un comportamento sleale», denuncia il senatore di Fi, Adriano Paroli, in un’interrogazione presentata a Palazzo Madama, invocando «l’intervento immediato delle autorità italiane ed europee». «È necessario verificare il ruolo della Turchia, che aderisce all’unione doganale europea», osserva Saverio De Bonis, ex parlamentare di Forza Italia e oggi presidente dell’associazione Grano salus, che sta seguendo da vicino il dossier.

Il crollo dei prezzi della produzione italiana colpisce per certi versi il doppio, perché arriva proprio mentre sono cresciuti i costi dei carburanti e dei mezzi tecnici per gli agricoltori. «Serve attenzione e trasparenza per i produttori ed i consumatori, maggiori controlli sull'etichettatura per sostenere e promuovere la pasta prodotta con grano italiano», sottolinea Stefano Vaccari, deputato del Pd, che ha posto il problema alla Camera con un’altra interrogazione.

Il granaio chiuso

La richiesta è semplice: «L’avvio immediato del registro telematico dei cereali meglio noto come “granaio Italia”». Lollobrigida non ha ancora messo in cantiere l’istituzione di questo strumento. L’unica parziale risposta, arrivata dopo la raccolta firme portata avanti da Cia-Agricoltori italiani, è il ripristino della commissione unica nazionale (cun), seppure solo in forma sperimentale, dal prossimo 16 ottobre, insieme ad altre iniziative a largo raggio, come le ricerche sul genoma del grano duro, per incrementare la produzione in futuro, e gli stanziamenti per il “fondo indigenti”, che prevede l’acquisto di pasta rigorosamente made in Italy.

Nell’immediato non c’è altro, nemmeno in sede europea. La sovranità alimentare resta in stand-by. «L’import di grano duro dai mercati internazionali non può che mortificare la produzione nazionale che ha standard qualitativi certificati, di salubrità e tracciabilità, con costi di produzione molto più alti rispetto agli altri», dice a Domani Vaccari. Insomma, secondo il deputato dem, «serve più attenzione e più trasparenza per i produttori ed i consumatori italiani».

© Riproduzione riservata