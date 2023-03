L’indagine è per omissione di atti d'ufficio in relazione al mancato aggiornamento piano pandemico. Nel fascicolo viene indicato come responsabile di false comunicazioni all'Oms anche l'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra

La procura di Bergamo ha trasmesso a Roma uno stralcio della sua inchiesta sul Covid e la mancata zona rossa in Val Seriana nella quale sono indagati gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, e le ministre precedenti Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin, oltre a 7 funzionari di vertice del ministero della Salute per omissione di atti d'ufficio in relazione al mancato aggiornamento piano pandemico, risalente al 2006 e aggiornato per l’ultima volta nel 2010.

Oltre agli ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin, per l’ipotesi di reato di omissione in atti d’ufficio perché non avrebbero aggiornato il piano pandemico e omesso di definire i piani nel dettaglio sono indagati: Giuseppe Ruocco, in qualità di direttore generale della Direzione Prevenzione Sanitaria dal 2012 al 2014 e dal 2017 al 2021 come segretario generale del ministero della Salute; Ranieri Guerra, ex vice direttore dell’Oms, come direttore generale della Direzione Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute dal 2014 al 2017; Maria Grazia Pompa, direttrice dell'Ufficio 5 fino al 2016; Francesco Paolo Maraglino, direttore dell'Ufficio 5 della Direzione Prevenzione Sanitaria.

Per “falsità ideologica” in relazione ai «dati falsi comunicati all'Oms e alla Commissione Europea attraverso appositi questionari» sono indagati oltre a Ranieri Guerra, i dirigenti Claudio D'Amario; Francesco Paolo Maraglino; Loredana Vellucci; Mauro Dionisio.

Guerra ha risposto all’AdnKronos che «comunque i questionari dell'Oms sono stati compilati dai capiufficio».

La posizione di Grillo e Lorenzin

Speranza a Bergamo risponde anche della mancata attuazione del piano pandemico e per questo la posizione di Lorenzin e Grillo appare più attenuata.

