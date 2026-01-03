«Intervento legittimo», Meloni sta con Trump. Schlein: «Violato il diritto»

true false

Giorgia Meloni si è schierata dalla parte di Donald Trump. Ha giustificato l’operazione ordinata in Venezuela, definendola un «legittimo un intervento difensivo» contro la presunta, se non immaginaria, minaccia dei narcos. La posizione della presidente del Consiglio è stata affidata a una nota di palazzo Chigi, rilanciata sui profili social personali: «Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere f