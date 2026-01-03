REAZIONI IN ITALIA

«Intervento legittimo», Meloni sta con Trump. Schlein: «Violato il diritto»

Stefano Iannaccone
03 gennaio 2026 • 19:51Aggiornato, 03 gennaio 2026 • 20:30

La premier non giustifica il regime change, ma approva le tesi del tycoon sui narcos. Salvini resta senza parole. I sovranisti italiani in tilt dopo le parole di Le Pen, mentre il Pd esprime preoccupazione. Informativa in parlamento nei prossimi giorni

Giorgia Meloni si è schierata dalla parte di Donald Trump. Ha giustificato l’operazione ordinata in Venezuela, definendola un «legittimo un intervento difensivo» contro la presunta, se non immaginaria, minaccia dei narcos. La posizione della presidente del Consiglio è stata affidata a una nota di palazzo Chigi, rilanciata sui profili social personali: «Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere f

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.