Dal Metropol alle spie corrotte dall’Fsb: così l’ombra di Putin s’aggira per l’Italia

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«Ci saranno inchieste su quello che è successo, accerteremo se è così e per quale motivo è stato concesso questo visto». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato le notizie riportate da alcuni media tedeschi (Ndr, Wdr, Suddeutsche Zeitung, Bild), secondo cui uno dei due presunti autori del tentato attacco all’aeroporto di Lipsia, attribuito dal governo di Berlino a Mosca, sarebbe un cittadino bielorusso entrato nell’area Schengen con un visto turistico rilasciato dall’ambasci