gli strascichi del 25 aprile e la vergogna di dongo dove sfilano i neofascisti per celebrare mussolini

Le bandiere che dividono la sinistra, Meloni tenta la distrazione di massa

Giorgia Meloni ha parlato di \\\"oppressione fascista\\\"
Giorgia Meloni ha parlato di \\\"oppressione fascista\\\"
Giorgia Meloni ha parlato di "oppressione fascista"
Lisa Di Giuseppe
26 aprile 2026 • 20:22

La presidente del Consiglio cavalca le divisioni dell’opposizione ma dimentica gli spari che hanno ferito due attivisti dell’Anpi. Resta in silenzio anche sui saluti romani: «Tolleranza imbarazzante» contesta il Pd. Intanto è caos sulla gestione dei conti

Una scusa per riaprire la polemica con le opposizioni. Cavalcando le oggettive distinzioni interne alla sinistra, che ieri si è divisa sull’opportunità di portare al corteo bandiere nazionali che non siano quella italiana. Giorgia Meloni spera di spostare così l’attenzione anche dal problema dei conti pubblici che pure già nei prossimi giorni torneranno a tormentare il governo. Lo spunto è ancora lo scontro tra alcuni manifestanti pro Pal e la Brigata ebraica al corteo di Milano. «Ero d'accordo

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth