stile da campagna elettorale

Salvini avverte Vannacci: «Fuori dalla Lega il nulla». Su Robinson è lite con Tajani

Simone Alliva
25 gennaio 2026 • 20:30

È battaglia tra i due vicepremier sull’incontro del leghista con lo xenofobo inglese. Il segretario della Lega attacca il generale, ma poi svia: «Lo vedrò la prossima settimana»

Ecco fatto, rovinata la festa. Matteo Salvini sta lì a godersi la giornata di gloria, seduto in prima fila all’evento organizzato dalla Lega a Rivisondoli (L’Aquila) dal titolo “Idee in movimento”. Sta lì attento, ascolta Claudio Durigon, affina il discorso di chiusura da padrone di casa, quand’ecco che arriva l’agenzia stampa che non si aspetta. È l’alleato Antonio Tajani. «Salvini vede chi vuole, Robinson è incompatibile con i miei valori, io non lo incontrerò. Lui fa il suo, noi facciamo il n

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva
Simone Alliva
Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.