A scuola di inglese, Schifani porta tra i banchi i dipendenti

L’iniziativa è stata finanziata dal governo Schifani, che a luglio ha chiuso un accordo con la società Go Fluent. Le richieste di iscrizioni sono state tantissime: ora le lezioni sono già sold out
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Dopo l’estate in Sicilia i dipendenti regionali andranno a lezione di lingua. Sicuramente quella inglese, tanto necessaria oggi giorno quanto spesso poco masticata, ma con la possibilità di arricchire il proprio bagaglio con nozioni di francese, tedesco, spagnolo e portoghese. L’iniziativa è stata finanziata dal governo Schifani, che a luglio ha chiuso un accordo da 60mila euro con la società Go Fluent. «Un provider dedicato esclusivamente ad aziende e istituti pubblici. L’unico in Italia a of