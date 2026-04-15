A Tajani due milioni in tre anni. Così i Berlusconi finanziano Forza Italia

Dal 2023 la famiglia Berlusconi ha garantito donazioni per 2 milioni di euro a Forza Italia. Denari arrivati dai figli del Cavaliere, dal marito di Marina e dal Biscione. Così vive il partito

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Ci sono almeno 2 milioni di motivi, solo nell’ultima legislatura, per cui Forza Italia non può emanciparsi dalla famiglia Berlusconi. Ragioni solide, come la somma dei versamenti fatti dagli eredi del Cavaliere in tre anni sul conto del partito. Il giornalista e volto Mediaset Paolo Del Debbio, in un editoriale sulla Verità, ha sostenuto che i figli di Silvio Berlusconi, in testa Marina e Pier Silvio, abbiano sbagliato a convocare il segretario del partito e ministro degli Esteri, Antonio Tajani