L’avviso di garanzia per finanziamento illecito politico elettorale che sarebbe stato mediato da un dirigente. L’inchiesta riguarda procedure di affidamento che hanno per oggetto, principalmente, opere pubbliche e appalti di lavori e cantieri per la manutenzione delle strade della città finanziati dai fondi Pnrr. Altre quattro persone arrestate. Gli incontri nella “tana delle tigri” per scambi di soldi, droga e favori

Lo scandalo arriva nel giorno in cui a Roma sono attesi i commissari europei per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questa mattina è arrivato un avviso di garanzia per il presidente del Consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri di Forza Italia per finanziamento illecito politico elettorale: Sospiri era stato candidato anche alle ultime elezioni del 2022 per il rinnovo del parlamento italiano.

Il suo, è uno dei provvedimenti dell'indagine Gdf e Procura di Pescara che stamani hanno portato all'arresto in carcere a Pescara di altri quattro tra funzionari del comune e imprenditori e pusher che unisce droga, tangenti, corruzione all'interno di una vicenda di appalti truccati che arriva a coinvolgere i fondi del Pnrr.

Nell’inchiesta delle Fiamme Gialle con le misure cautelari disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Fabrizio Cingolani, a finire in manette Fabrizio Trisi, il dirigente del settore Lavori pubblici del comune di Pescara, l’imprenditore edile Vincenzo De Leonibus e due pusher, tutti destinatari di contestazioni di numerosi reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

La “tana delle tigri”

L’intensa e minuziosa attività investigativa delle Fiamme Gialle pescaresi, dirette dalla procura della Repubblica del capoluogo adriatico, racconta, anche grazie alle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, innanzitutto, di gare turbate, gestite dal dirigente in modo illecito, col vizio dei favoritismi. Si tratta di procedure di affidamento che hanno per oggetto, principalmente, opere pubbliche e appalti di lavori. Persino cantieri per la manutenzione delle strade della città finanziati dai fondi Pnrr per un valore di 5 milioni di euro.

Il dirigente avrebbe portato avanti gli accordi con la ditta favorita quotidianamente. A pranzo in noti ristoranti o durante incontri, organizzati, sempre durante i turni di lavoro, in locali rinomati o nella “tana delle tigri”, scrive la Gdf, l’immobile che in poco tempo diventa luogo di ritrovo del gruppo.

Ed è qui che la trama si infittisce. Viene fuori che il trait d’union tra l’area grigia dell’economia collusa e l’altra “area grigia”, altrettanto pericolosa, in cui operano gli apparati infedeli della pubblica amministrazione, è un contratto non scritto improntato alla corrispettività, il tradizionale do ut des.

Per cui, in cambio degli affidamenti diretti e dei subappalti, dei pareri favorevoli e dell’accelerazione dei pagamenti per le commesse pubbliche, l’imprenditore dà al dirigente soldi, droga, regali e altre utilità. Una situazione di cui viene rilevata la gravità: «È così che il tunnel della droga si unisce al giro di favoritismi che ha disseminato macerie nell’attività amministrativa, in un baratto cocaina–bustarelle e appalti che ha danneggiato l’interesse pubblico».

Opere pubbliche e appalti

Il Pnrr è tra i punti più evidenziati dalla nota della Gdf: «Tra i comportamenti del dirigente a favore dell'imprenditore edile, vi è anche l'interessamento alla gara di appalto, finanziata con fondi del Pnrr e indetta dal Comune di Pescara, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori per la realizzazione del collegamento dell'Asse Attrezzato di Pescara e l'adeguamento dello svincolo della S.S. 714, gara nella quale è risultata prima classificata l'A.T.I. costituita dalla suddetta società e da un’altra società, che venivano successivamente escluse dalla gara per ragioni esclusivamente formali attinenti la documentazione amministrativa presentata».

Tra le ipotesi di reato vi sono anche il turbamento, da parte di Trisi per una selezione pubblica finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato o determinato di impiegati e indetta dalla società Pescara Energia S.r.l., azienda partecipata al cento per cento dal comune di Pescara, nonché l’episodio di finanziamento illecito politico elettorale, erogato da parte del legale rappresentante della società su richiesta del dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Pescara, a Sospiri, fatto per il quale sono indagati tutti e tre i protagonisti.

Trisi si è dimesso due giorni fa. Il sindaco, Carlo Masci (FI), ha parlato di gesto nobile: «Le dimissioni dell’architetto Fabrizio Trisi – ha commentato il primo cittadino – sono un gesto nobile che denota un profondo senso di responsabilità e del dovere, oltre alla sensibilità di anteporre l’interesse pubblico a quello personale. A lui rinnovo il mio personale apprezzamento come uomo e come professionista, unito al dispiacere per la sua decisione, che comprendo e rispetto».

