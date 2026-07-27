Sulla benzina nessuno sconto, la presa in giro del governo

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Il caos tra alleati e le casse vuote ha prodotto lo sconto mignon per il carburante. E, chi dovrà fare benzina oggi, non si accorgerà del decreto del governo. Il consiglio dei ministri ha approvato solo una misura-spot di gran lunga inferiore alle attese (già basse) contro il caro-carburanti. Il taglio di 17 centesimi riguarda solo il gasolio per una durata di pochi giorni: scadrà il 6 agosto con un costo di circa 125 milioni di euro. Un conto pagato in parte delle multe dell’Antitrust e dalle