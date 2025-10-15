Italia

Due avvocati denunciano alla Cpi oltre cento politici, da Renzi a Salvini. L’accusa: «Crimini contro i migranti»

Alessandra Briganti
15 ottobre 2025 • 20:49Aggiornato, 15 ottobre 2025 • 20:49

Secondo una dettagliata memoria legale che verrà depositata oggi alla Corte penale internazionale (Cpi), oltre cento tra politici e i funzionari dell’Ue e degli stati membri, dovrebbero essere perseguiti per la morte di migliaia di migranti annegati nel Mediterraneo e i crimini poi commessi contro i sopravvissuti respinti in Libia. Tra gli accusati anche Angela Merkel e Donald Tusk

Da Matteo Renzi ad Angela Merkel, da Donald Tusk a Matteo Salvini. Sono oltre cento i politici e i funzionari dell’Ue e degli stati membri che, secondo una dettagliata memoria legale che verrà depositata oggi alla Corte penale internazionale (Cpi), dovrebbero essere perseguiti per la morte di migliaia di migranti annegati nel Mediterraneo e i crimini poi commessi contro i sopravvissuti respinti in Libia. Il documento di oltre 700 pagine ricostruisce l’apparato di potere – dai capi di stato e di

Alessandra Briganti

Giornalista per caso, viaggiatrice per passione, ho scritto per diverse testate tra cui il Venerdì, il manifesto, Wired Uk. Ora ad Ansa Europa. Tra le aree di interesse, Balcani, Europa centro-orientale, Unione europea. 