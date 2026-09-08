L’onda radicale in Europa e in Italia

Dal riarmo al generale Vannacci: per il centrosinistra è allarme rosso (nero)

Daniela Preziosi
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08 settembre 2026 • 07:00Aggiornato, 08 settembre 2026 • 09:43

Conte: «Meloni complice della spesa militare che spinge AfD». Fratoianni: «Diamoci una sveglia». L’asse FdI-Fn in vista del Colle

ROMA – La vittoria a valanga di AfD in Sassonia-Anhalt piomba sulla maggioranza e accende un altro faro sulle sue divisioni. Il giudizio sul voto del piccolo Land tedesco rispecchia la posizione di ciascuna forza politica sull’Ue, bestia nera dei neonazisti filo Putin. E così, se per il vicepremier forzista Antonio Tajani il voto è una «pessima notizia, l’affermazione di una forza politica antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali», per il collega Matteo Salvini è l’esatto contrario:

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.