Dal riarmo al generale Vannacci: per il centrosinistra è allarme rosso (nero)

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ROMA – La vittoria a valanga di AfD in Sassonia-Anhalt piomba sulla maggioranza e accende un altro faro sulle sue divisioni. Il giudizio sul voto del piccolo Land tedesco rispecchia la posizione di ciascuna forza politica sull’Ue, bestia nera dei neonazisti filo Putin. E così, se per il vicepremier forzista Antonio Tajani il voto è una «pessima notizia, l’affermazione di una forza politica antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali», per il collega Matteo Salvini è l’esatto contrario: