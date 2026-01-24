Italia

Meloni si sveglia: «Sull’Afghanistan Trump ci rispetti»

Simone Alliva
24 gennaio 2026 • 21:37

Dopo le parole di Trump sui soldati alleati «lontani» dal fronte in Afghanistan, Meloni fa la prima nota dura contro il sodale: «Sono 53 i morti italiani: l’amicizia necessita di rispetto»

Per la prima volta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca apertamente «l’amico» Donald Trump, quello stesso presidente degli Stati Uniti che per anni è stato visto da parte della sua stessa base elettorale come un alleato naturale, un eroe della destra internazionale. «Il governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni in Afghanistan». La scelta del termine “stupore” n

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva
Simone Alliva
Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.