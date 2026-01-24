Meloni si sveglia: «Sull’Afghanistan Trump ci rispetti»

true false

Per la prima volta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca apertamente «l’amico» Donald Trump, quello stesso presidente degli Stati Uniti che per anni è stato visto da parte della sua stessa base elettorale come un alleato naturale, un eroe della destra internazionale. «Il governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni in Afghanistan». La scelta del termine “stupore” n