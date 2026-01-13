cortocircuito tech

Destra contro destra, multa dell’Agcom al “piccolo Musk”

Lisa Di Giuseppe
13 gennaio 2026 • 20:07

L’authority colpisce Cloudflare che reagisce. La maggioranza si divide. Il commissario Capitanio: «La nostra norma non tocca la libertà di parola, difende il diritto d’autore»

«La nostra norma non tocca libertà di parola ma difende il diritto d’autore». Massimiliano Capitanio, già deputato leghista, non ci sta a vedere la norma anti-pirateria che ha contribuito a scrivere accusata di limitare la libertà di parola. Il commissario Agcom risponde a tono a Matthew Prince, l’ad di Cloudflare, una società americana che si occupa di offrire la rete per trasmettere contenuti, multata per 14 milioni dall’authority per non aver ottemperato alle richieste dell’Agcom. Per Prince

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth