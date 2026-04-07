Dalla crisi a un secondo giornale, il patron di “Dire” vuole “L’Identità”

L’imprenditore Stefano Valore, proprietario dell’agenzia di stampa che attraversa una situazione non florida, sta acquisendo il controllo del quotidiano di area conservatrice

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Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

L’agenzia di stampa Dire non scoppia di salute, anche se dopo gli scioperi dei giornalisti la situazione è rientrata con un accordo per il saldo degli stipendi. Ma intanto, l’editore della Dire, Stefano Valore, amplia il proprio raggio d’azione nell’editoria: secondo quanto risulta a Domani, sta praticamente acquisendo il controllo del quotidiano L’Identità, altro giornale dell’area conservatrice, gestito dalla cooperativa Giornalisti europei e diretto da Adolfo Spezzaferro. Valore punta a rilev