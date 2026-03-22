L’agenzia per la sicurezza stradale

Capomolla resta, Salvini conferma il “suo” direttore

Stefano Iannaccone
22 marzo 2026 • 23:59

Il direttore dell’agenzia che vigila sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e autostradali resta al suo posto nonostante le tensioni e le accuse di conflitti di interessi. Il mandato cesserà nel 2029

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Domenico Capomolla resterà alla direzione di Anfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha deciso di optare per la conferma per un ruolo che garantisce un compenso di 189mila euro. La proposta di nomina è stata ufficializzata nel Consiglio dei ministri: il mandato durerà per altri tre anni con la scadenza al 2029, scavallando la fine della legislatura. Il leader della Lega ha voluto

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.