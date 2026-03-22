Capomolla resta, Salvini conferma il “suo” direttore

Il direttore dell’agenzia che vigila sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e autostradali resta al suo posto nonostante le tensioni e le accuse di conflitti di interessi. Il mandato cesserà nel 2029

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Domenico Capomolla resterà alla direzione di Anfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha deciso di optare per la conferma per un ruolo che garantisce un compenso di 189mila euro. La proposta di nomina è stata ufficializzata nel Consiglio dei ministri: il mandato durerà per altri tre anni con la scadenza al 2029, scavallando la fine della legislatura. Il leader della Lega ha voluto