Aggiungi un posto al ministero che arriva l’amico di Durigon

Per Iuliano il contratto di collaborazione come consulente del sottosegretario leghista è arrivato a gennaio. Il filo che lega i due non nasce nei palazzi, è antecedente
- Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Al ministero del Lavoro, a quanto pare, il lavoro non manca. Almeno per chi frequenta da tempo gli stessi corridoi politici e i partiti di maggioranza. Potrebbe sembrare una battuta, ma è la fotografia dell’ultimo ingresso negli staff del dicastero di Marina Elvira Calderone. Lo scorso gennaio è arrivato con un contratto di collaborazione Giuseppe Iuliano come consulente del sottosegretario leghista Claudio Durigon per un compenso annuo di 35mila euro (lordi). Nel curriculum di Iuliano d’altrond