Imbarazzo nel governo

Effetto-Vannacci, il governo blinda (con la fiducia) gli aiuti all’Ucraina

Stefano Iannaccone
09 febbraio 2026 • 19:32

I tre deputati di Futuro nazionale annunciato l’emendamento per fermare l’invio di armi a Kiev. Palazzo Chigi teme colpi di testa tra i salviniani: il voto di fiducia, che sarò posto nelle prossime ore, smina il campo dai rischi

L’effetto-Vannacci è tutto da verificare sull’elettorato, i sondaggi lasciano per ora il tempo che trovano. Ma in parlamento già si sente. Imponendo mosse inedite e portatrici di polemiche. La conferma arriva dalla questione di fiducia che sarà posta (martedì alle ore 14) dal governo sul decreto Ucraina, approdato in aula alla Camera. La mossa di blindare il testo è stata valutata per evitare scivoloni sugli emendamenti. Il piccolo drappello di “vannacciani”, formato da Emanuele Pozzolo, Rossano

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.