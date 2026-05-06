L’intervista

Alfieri (Pd): «Riformisti, c’è spazio tra i dem. Parliamo ai delusi della destra»

Daniela Preziosi
06 maggio 2026 • 07:00

Il senatore: «Il disagio non va sottovalutato, ma abbiamo lottato per il pluralismo fra i dem». «La sintesi spetta a Schlein. Chi vuole lasciare resti, uscire non porta voti all’alleanza»

Senatore Alessandro Alfieri, il Pd non è più un partito per riformisti? Temete altri addii? No, il Pd è nato come soggetto politico plurale, e con cultura di governo. Se vengono meno queste caratteristiche, non c’è più il Pd. Ma in questi anni abbiamo lavorato, oggi c’è un Pd plurale e mi batterò sempre perché resti così. Io stesso, stando in segreteria, a volte esprimo posizioni differenti ed è giusto che trovino piena legittimità. Dopodiché fare sintesi è onore e onere della segretaria e dei

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.