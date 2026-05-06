Alfieri (Pd): «Riformisti, c’è spazio tra i dem. Parliamo ai delusi della destra»

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Senatore Alessandro Alfieri, il Pd non è più un partito per riformisti? Temete altri addii? No, il Pd è nato come soggetto politico plurale, e con cultura di governo. Se vengono meno queste caratteristiche, non c’è più il Pd. Ma in questi anni abbiamo lavorato, oggi c’è un Pd plurale e mi batterò sempre perché resti così. Io stesso, stando in segreteria, a volte esprimo posizioni differenti ed è giusto che trovino piena legittimità. Dopodiché fare sintesi è onore e onere della segretaria e dei