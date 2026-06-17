L’alleanza progressista comincia da tre. «Nessun veto», ma gli esclusi rumoreggiano

Il selfie del quartetto dei leader raccoglie consensi, e così le due date di piazza prima dell’inizio delle vacanze: «Ma nessun veto». Fratoianni: «Pd, M5s e Avs da soli fanno il 42 per cento». Malcelato m alumore fra gli esclusi. Renzi: divisi si perde, e si manda la destra al Quirinale. Magi: la foto è come quella dell’anno scorso, non basta a vincere

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Un selfie non fa primavera, ma la foto dei quattro leader del centrosinistra, scattata martedì a pranzo in un’osteria vicino Montecitorio e pubblicata sui social, voleva dare un segnale di nuova stagione al popolo del centrosinistra. A convincere Giuseppe Conte e Elly Schlein che fosse urgente rassicurare gli elettori e le elettrici – con il preannuncio di due iniziative comuni –, sono stati Angelo Bonelli e soprattutto Nicola Fratoianni. La destra è terremotata dal generale Vannacci, era il rag