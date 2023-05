A Palermo, Trapani e Agrigento è scattata l’allerta rossa a causa del maltempo, che sta investendo i territori della Sicilia occidentale. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido inclusi. Lagalla raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti e uscire di casa solo «per ragioni di lavoro o di effettiva necessità», evitando percorsi nei pressi di corsi d’acqua o sottopassaggi.

L’ondata di maltempo nella parte ovest della regione ha comportato disagi anche per gli spostamenti ferroviari. Trenitalia ha annunciato cancellazioni o riprogrammazioni per i treni sulle linee Agrigento-Palermo e Caltanissetta-Agrigento. Potrebbero essere previsti ritardi o limitazioni di percorso anche sulle tratte dei regionali. Anche alcune linee aeree hanno risentito della perturbazione, con itinerari modificati dall’aeroporto di Punta Raisi.

I danni

A Palermo in alcuni appartamenti sono state registrate delle infiltrazioni d’acqua, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una decina di idrovore della protezione civile sono in azione nel palermitano.

Gravi disagi sono stati riportati anche a Mondello, dove molte strade che risultano allagate hanno richiesto l’intervento di polizia municipale, protezione civile e Amap, l’azienda municipalizzata dell’acquedotto.

Allerta in Emilia Romagna

A partire dalla mezzanotte di martedì scatterà l’allerta rossa anche in Emilia-Romagna. Il sindaco di Ravenna ha disposto per domani, 16 maggio, la chiusura di «servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali».

Anche il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha ordinato chiusure preventive nella sua città.

Lunedì è intervenuto in merito anche il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso della conferenza stampa del Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1, a Imola: «Veniamo da giornate complicate: le previsioni meteo per domani e dopo domani sono quasi peggiori di quelle di 10 giorni fa, ma ci stiamo attrezzando per fare tutto al meglio».

Le misure a Senigallia

Misure preventive sono state prese anche nelle Marche dal sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, che per la giornata di domani, 16 maggio, ha stabilito: «Con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo, il sindaco Massimo Olivetti, in considerazione dell’ingresso in fase di preallarme, ha convocato per questo pomeriggio il COC e ha disposto, come previsto dal Piano di protezione civile, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei centri diurni disabili, del centro diurno Alzheimer, delle attività delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private e del centro pomeridiano Germoglio».

