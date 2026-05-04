Promozioni e contratti blindati

Amichettismo leghista: al ministero di Locatelli i fedelissimi senza titoli

Stefano Iannaccone
04 maggio 2026 • 06:00

Il leghista Redaelli, di professione gommista, deve vigilare sulle attività del Pnrr. L’altro amico Fistolera segue la ministra ovunque con stipendio da 62mila euro  

Il gommista che vigila sui fondi Pnrr destinati alla disabilità, l’elettricista che si reinventa social media manager, grazie all’esperienza acquisita nella Lega, in Lombardia. Sembra una storia di scalata sociale di due amici dalla provincia alla capitale. Invece è solo l’ennesimo capitolo dell’amichettismo in salsa leghista al ministero per la Disabilità, che si somma alla vicenda sui possibili conflitti di interessi sull’Autorità garante per i disabili. La storia, rivelata da Domani, è quella

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.