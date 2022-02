In nottata l’accordo per le comunali di primavera, sarà Dello Strologo, avvocato e presidente della Comunità ebraica di Genova, a tentare di riconquistare la città. Tutti insieme, dal Pd alla sinistra ai Cinque stelle. Ma senza Renzi: che sta pensando di testare la sua alleanza con Toti dove il presidente della Regione ha più voce in capitolo