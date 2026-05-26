Pareggio non è vittoria. Ora al centrosinistra serve un cambio di passo

Il Nazareno avverte che i conti delle comunali si faranno dopo i ballottaggi. Vero. Ma se non ci sarà una vera svolta Meloni avrà il tempo di riprendere fiato

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La controinformazione del centrosinistra ieri è stata lanciata di buon mattino, dopo la lettura dei giornali, per chi ancora la fa. Igor Taruffi, responsabile organizzazione Pd, dirigente di polso che viene inviato in tv quando il gioco si fa duro, c’è da piantare un chiodo sulla roccia o arginare una slavina in arrivo, da un talk di un canale pubblico ha rimesso in ordine il pallottoliere. È vero che a Venezia ha vinto la destra, ha concesso, ma dei 18 capoluoghi al voto, in cinque ha vinto il