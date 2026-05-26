il primo turno delle amministrative

Pareggio non è vittoria. Ora al centrosinistra serve un cambio di passo

Daniela Preziosi
26 maggio 2026 • 20:42

Il Nazareno avverte che i conti delle comunali si faranno dopo i ballottaggi. Vero. Ma se non ci sarà una vera svolta Meloni avrà il tempo di riprendere fiato 

La controinformazione del centrosinistra ieri è stata lanciata di buon mattino, dopo la lettura dei giornali, per chi ancora la fa. Igor Taruffi, responsabile organizzazione Pd, dirigente di polso che viene inviato in tv quando il gioco si fa duro, c’è da piantare un chiodo sulla roccia o arginare una slavina in arrivo, da un talk di un canale pubblico ha rimesso in ordine il pallottoliere. È vero che a Venezia ha vinto la destra, ha concesso, ma dei 18 capoluoghi al voto, in cinque ha vinto il

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.