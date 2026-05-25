Amministrative, Venezia tiene, Reggio presa. A destra è la vittoria dei ras

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«E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani», twitta la premier Giorgia Meloni alle 19.30, facendo gli auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci eletti e cristallizzando lo stato d’animo da pericolo scampato del centrodestra, che può tirare un sospiro di sollievo. Del resto, apparentemente, non c’è scandalo che tenga: il Veneto con la sua perla, Venezia, rimangono rocca inespugnabile per il centrosinistra. Contro i pronostici della vigilia – e dunque ancora pi