il sospiro di sollievo della maggioranza

Amministrative, Venezia tiene, Reggio presa. A destra è la vittoria dei ras

Giulia Merlo
25 maggio 2026 • 21:11

Il capoluogo veneto rimane al centrodestra, con il successo del candidato di Brugnaro. In Calabria vola il mr preferenze del governatore Occhiuto. Meloni: «Il crollo? Rimandato»  

«E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani», twitta la premier Giorgia Meloni alle 19.30, facendo gli auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci eletti e cristallizzando lo stato d’animo da pericolo scampato del centrodestra, che può tirare un sospiro di sollievo. Del resto, apparentemente, non c’è scandalo che tenga: il Veneto con la sua perla, Venezia, rimangono rocca inespugnabile per il centrosinistra. Contro i pronostici della vigilia – e dunque ancora pi

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.