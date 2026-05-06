«Gli appalti a One More non sono legittimi», Anac boccia Cinecittà

Due affidamenti sopra soglia per l’ex società di Cacciamani. Che ora è alla guida della spa. La replica: «Non ha avuto ruolo»
Due appalti affidati da Cinecittà, dalla vecchia governance di Nicola Maccanico, alla One More Pictures, sono da considerarsi «non legittimi». E, fatto ancora più grave, l’azienda fondata da Manuela Cacciamani (prima che lei assumesse il ruolo di ad nella spa di via Tuscolana) «è risultata affidataria di due commesse afferenti alla medesima prestazione a distanza di appena 6 mesi» l’una dall’altra. Alterando il «regolare confronto concorrenziale». A scriverlo è l’Autorità anticorruzione (Anac) n