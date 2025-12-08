Moi è uno e bino: la mattina esperto, la sera uomo-Atreju

La mattina in commissione Trasporti alla Camera da esperto, il pomeriggio come annunciatore del programma di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
La mattina in commissione Trasporti alla Camera da esperto, il pomeriggio come annunciatore del programma di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia: così Andrea Moi, responsabile comunicazione di FdI, ha vissuto una giornata sdoppiata, lo scorso martedì. Durante l’audizione, sulle proposte di legge per trasparenza e libertà di espressione sui social, suggerisce ai deputati di distinguere il linguaggio d’odio dalla critica politica. Moi denuncia: «Venivano censurati contenuti critici sulle politic