Tra ultras e utili record: chi è Andrea Pucci, neo-idolo dei sovranisti

L’amicizia con il fondatore del gruppo interista dei Viking, condannato per cumuli di pena a 4 anni e mezzo, e il business nell’ambito di eventi artistici. I due volti del comico che ha rinunciato al Festival
Il mondo degli ultras dell’Inter, la squadra del cuore, ma anche gli affari che da qualche anno vanno a gonfie vele. La sua società, che si occupa di gestione dell’organizzazione di eventi artistici, ha chiuso il 2024 con un utile di oltre un milione di euro. Andrea Baccan, conosciuto con il nome d’arte Andrea Pucci, viene descritto come l’ex tabaccaio che dalle sigarette è passato alle animazioni nei villaggi vacanza, fino ad arrivare sui palchi televisivi. Gli mancava l’ultimo salto, il Festiv