Ankara amara per Meloni: Trump non allenta la presa sulla premier

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Con Donald Trump vale tutto, per il tempo di un tweet. Dopo il violento scontro verbale e il meme di dileggio pubblicato sul social Truth alla vigilia del vertice Nato di Ankara, il presidente americano è tornato a parlare del rapporto con Giorgia Meloni, cambiando ancora versione. O meglio, spiegando infine la causa di tanta ira: «Lei mi piace, è una brava persona», è la premessa, ma «il nostro rapporto è peggiorato» perché «ha rifiutato di aiutarci» e «di essere coinvolta sullo stretto di Horm