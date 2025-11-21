Puglia, le accuse di danno erariale e incompatibilità a Minuto, candidata di Forza Italia alle regionali

L’ex senatrice candidata con il partito di Tajani è nel mirino di un esposto per il suo ruolo nel cda di Difesa Servizi. Se eletta rischia l’incompatibilità: «Tutto legittimo», replica
C’è un esposto presentato il 6 novembre alla procura di Roma, alla Corte dei Conti, all’Autorità nazionale anticorruzione e alla direzione delle società partecipate del ministero della Difesa, che getta un’ombra su una candidata di Forza Italia nella circoscrizione di Bari alle prossime elezioni regionali che si terranno in Puglia il 23 e il 24 novembre. Nei confronti di Anna Carmela Minuto, infatti, già assessora civica al comune di Molfetta, candidata con la Lega alle ultime europee ma poi pas