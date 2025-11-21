esposti e indagini

Puglia, le accuse di danno erariale e incompatibilità a Minuto, candidata di Forza Italia alle regionali

Anna Carmela Minuto è candidata alle regionali in Puglia con Forza Italia (FOTO: FACEBOOK)
Gaetano De Monte
21 novembre 2025 • 19:43Aggiornato, 21 novembre 2025 • 20:46

L’ex senatrice candidata con il partito di Tajani è nel mirino di un esposto per il suo ruolo nel cda di Difesa Servizi. Se eletta rischia l’incompatibilità: «Tutto legittimo», replica

C’è un esposto presentato il 6 novembre alla procura di Roma, alla Corte dei Conti, all’Autorità nazionale anticorruzione e alla direzione delle società partecipate del ministero della Difesa, che getta un’ombra su una candidata di Forza Italia nella circoscrizione di Bari alle prossime elezioni regionali che si terranno in Puglia il 23 e il 24 novembre. Nei confronti di Anna Carmela Minuto, infatti, già assessora civica al comune di Molfetta, candidata con la Lega alle ultime europee ma poi pas

Nato a Taranto nel 1984, vive a Roma. Giornalista, si occupa di conflitti ambientali, mafie, migrazioni, violazioni di diritti umani. Ha scritto articoli e inchieste per quotidiani e riviste. Ha vinto i premi giornalistici: "Giovani reporter contro l'usura", "Michele Frascaro" e "Tommaso Francavilla". 