Le reazioni delle comunità ebraiche: non in nostro nome

Sull’agguato contro l’Anpi tutta la destra perde la voce

Daniela Preziosi
29 aprile 2026 • 20:39

Pagliarulo a Meloni: «Colpevole silenzio». Gad Lerner: «Degenerazione estremista». Il Pd condanna la violenza ma misura le parole: l’obiettivo è non accendere altre micce

Dopo la grandine di accuse di antisemitismo verso i protagonisti dei cortei del 25 aprile – tutti, senza troppe distinzioni – improvvisamente ieri la destra ha perso la voce. L’arresto del ventunenne Eitan Bondì, iscritto alla comunità ebraica di Roma, è della sera di martedì, la notizia è diventata ufficiale ieri mattina. Quando lui stesso, reo confesso (ma comunque presunto) degli spari ai due militanti dell’Anpi di Roma, il 25 aprile dopo il corteo, ha dichiarato di essere «della Brigata ebra

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.