L’appello di Mazzi ignorato da tutti: «Siate ottimisti»

Il ministro del Turismo aveva sollecitato le associazioni di categoria a evitare allarmi e proporre una «narrazione positiva» sulla scarsità di cherosene per i voli. Ma la nota di Mazzi è rimasta una voce nel deserto

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Al mio segnale, scatenate l’ottimismo. Ma le truppe alle spalle si sono dileguate, lasciando da solo il generale. Fuori di metafora, al ministero del Turismo, Gianmarco Mazzi, aveva convocato le associazioni di categoria per fare un punto sulle prospettive del settore, che potrebbe essere duramente colpito dal caro-carburanti e dall’assenza di cherosene per gli aerei. Con la conseguente cancellazione dei voli. Il ministro, attraverso lo staff, ha chiesto agli interlocutori di non lanciare all