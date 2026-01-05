Lavoro, la app costa cara: spesi 250mila euro per social e marketing

true false

Si presenta come «il tuo assistente per cercare lavoro, formarti e massimizzare le tue possibilità di ottenere il percorso professionale che desideri». Un proposito nobile, persino incoraggiante. Si chiama AppLi e probabilmente in pochi ne hanno sentito parlare, nonostante sia il sistema di intelligenza artificiale promosso dal ministero del Lavoro con l’obiettivo dichiarato di accompagnare giovani (e non solo) in percorsi personalizzati di orientamento, formazione e inserimento professionale. L