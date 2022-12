La legge di bilancio del governo Meloni è stata approvata ieri sera alla Camera con il voto di fiducia: 221 voti a favore e 152 contro. E dopo il via libera notturno approderà in Senato per un iter blindato.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato: «È come gli aerei , quando c'è un po' di turbolenza, l'importante è atterrare».

Modifiche anche dopo la fiducia

Le opposizioni hanno sottolineato la necessità di non creare un precedente facendo seguire ad un voto di fiducia una modifica del testo come è successo ieri sera con nuovi errori da correggere nelle tabelle allegate al testo di legge.

Il testo è atteso in Senato per il 27 dicembre con l’obiettivo dell’approvazione entro il 30 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.

© Riproduzione riservata