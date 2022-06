Dopo le agitazioni all’interno della maggioranza e l’allontanamento del ministro Di Maio dal Movimento, Draghi interviene in vista del Consiglio europeo alla Camera. Al Senato ha già ottenuto l’appoggio dei parlamentari

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si prepara a intervenire di nuovo alla Camera per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Martedì ha ottenuto il via libera del Senato. Palazzo Madama ha infatti approvato la risoluzione approntata della maggioranza.

Tra i voti anche quelli del Movimento 5 stelle che fino a ieri mattina ha tenuto un Consiglio nazionale straordinario incerto sul da farsi. «L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo – ha sottolineato ieri Draghi - è il mandato che il governo ha ricevuto dal parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione».

In giornata, dopo giorni di critiche dei pentastellati al governo riguardo l’ipotesi di un invio di armi a Kiev, è arrivato l’allontanamento del ministro degli Esteri Di Maio dal Movimento e l’annuncio di una nuova formazione politica.

Durante la conferenza stampa in serata per spiegare la sua decisione, Di Maio ha fatto riferimento al conflitto: «Quando si ricevono gli endorsement degli aggressori dell’Ucraina non si risponde con il silenzio, ma con l'indignazione», ha detto. «Non possiamo stare dalla parte sbagliata della storia».

