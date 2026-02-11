la fiducia su kiev, sondaggi segreti e legge elettorale

Armi, Vannacci e riforma della giustizia: le mille spine di Meloni, che teme l’effetto Renzi

Giulia Merlo
11 febbraio 2026 • 07:00

Il governo mette la fiducia sul pacchetto all’Ucraina per stanare i vannacciani. Sul referendum la maggioranza è preoccupata da report interni sugli astenuti

Il decreto Armi per l’Ucraina è un passaggio troppo importante e il governo non ha intenzione di giocare con gli “arditi” del generale Roberto Vannacci. Per questo il ministro della Difesa Guido Crosetto si è presentato in aula alla Camera per porre la questione di fiducia sulla conversione del decreto legge: non un modo per «scappare dalla discussione degli emendamenti», ma un atto forte che «obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se, su un tema politico così rilevante, continu

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.