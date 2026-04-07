Arriva Di Traglia, il team di Ernesto Ruffini ora è pronto

L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate ha arruolato nella squadra per le primarie Stefano Di Traglia, che ha legato il suo nome alla collaborazione con Pier Luigi Bersani. Il compito è quello di forgiare una nuova immagine, oltre l’etichetta di Mr. Fisco

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Ernesto Maria Ruffini si prepara alla corsa alle primarie del campo largo. La nascita di Più uno, il suo movimento politico, è stato il primo passo. Ma l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate è al lavoro per forgiare una nuova immagine, per andare oltre l’etichetta di Mr. Fisco, che è già molto più presente nei media. A capo della comunicazione è stato così chiamato Stefano Di Traglia, storico portavoce di Pier Luigi Bersani negli anni d’oro al ministero dello Sviluppo economico, nel secondo g