Razza Poltrona

Arriva Di Traglia, il team di Ernesto Ruffini ora è pronto

Stefano Iannaccone
07 aprile 2026 • 07:00

L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate ha arruolato nella squadra per le primarie Stefano Di Traglia, che ha legato il suo nome alla collaborazione con Pier Luigi Bersani. Il compito è quello di forgiare una nuova immagine, oltre l’etichetta di Mr. Fisco

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Ernesto Maria Ruffini si prepara alla corsa alle primarie del campo largo. La nascita di Più uno, il suo movimento politico, è stato il primo passo. Ma l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate è al lavoro per forgiare una nuova immagine, per andare oltre l’etichetta di Mr. Fisco, che è già molto più presente nei media. A capo della comunicazione è stato così chiamato Stefano Di Traglia, storico portavoce di Pier Luigi Bersani negli anni d’oro al ministero dello Sviluppo economico, nel secondo g

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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.