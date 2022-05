«La Libia può essere un enorme fornitore di gas e petrolio, non solo per l’Italia ma per tutta Europa», ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi. Il presidente degli Stati uniti Joe Biden: «Tu cosa faresti?», e Draghi: «Dobbiamo lavorare insieme per stabilizzare il paese». Il colloquio, riporta Palazzo Chigi, è avvenuto nella giornata di ieri, notte italiana, tra i due presidenti durante la visita di Draghi a Whashington e ha raccontato un altro pezzo del piano di diversificazione dell’Italia.

La Russia e il gas che passano dall’Ucraina sono ogni giorno più a rischio per la guerra, e il presidente del consiglio vuole puntare anche sulla Libia, paese con cui l’Italia è collegato fisicamente tramite gasdotto ma preda di disordini politici.

L’Ucraina

Il gestore della rete di trasporto gas ucraina Gas Tso of Ukraine ha annunciato ieri pomeriggio che «come conseguenza delle azioni degli occupanti russi» è stato interrotto il flusso di gas al punto di ingresso di Sokhranivka, da cui transita circa un terzo del gas russo diretto in Europa attraverso la rotta di Kiev. L’operatore ha detto non poter più garantire il flusso regolare a causa delle presenza delle forze militari russe e che quindi cesserà di offrire servizi di trasporto del gas russo dalle 7 di oggi, 11 maggio.

«Attualmente, il gestore non può svolgere il controllo operativo e tecnologico sulla stazione di Novopskov e altre risorse situate in questi territori» ha riportato il gestore. Ci sarebbero poi «prelievi di gas non autorizzati dai flussi di transito del gas», scrive ancora, che «hanno messo in pericolo la stabilità e la sicurezza dell'intero sistema di trasporto del gas ucraino», aggiunge il comunicato.

“Novopskov” è la prima stazione di compressione ucraina nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Il gestore ha aggiunto che cercherà di compensare i volumi che non transitano da Sokhranivka incrementando quelli che passano dall'altro punto maggiore di interconnessione, quello di Sudzha, situato in territorio controllato dall'Ucraina. L’operatore ucraino rimarca di aver «ripetutamente informato Gazprom» dei problemi ma «questi appelli sono stati ignorati».

I risvolti

Gli effetti dell'interruzione, riporta Staffetta Quotidiana, testata specializzata che monitora l’andamento dell’import di metano, si sono visti anche in Italia dove i flussi di gas in ingresso a Tarvisio, da dove passa il metano russo, si sono ridotti già ieri e questa mattina sono scesi ancora.

L’anno scorso l’Italia ha importato 29 miliardi di metri cubi dalla Russia, e in vista di un’ipotetica interruzione definitiva, continua a cercare più metano altrove. L’Algeria dovrebbe arrivare a fornire 2-3 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi, e si sta incrementando anche l’importa dal Tap (gas azero). Ieri il presidente Draghi ha portato di nuovo all’attenzione internazionale uno dei paesi da cui l’Italia potrebbe arrivare a importare fino a 10 miliardi di metri cubi, ma che al momento non sono disponibili: la Libia.

Il gasdotto Greenstream che parte dal paese nord africano e arriva a Gela (Sicilia) può trasportare circa 10 miliardi di metri cubi all’anno, ma l’instabilità politica ed economica hanno ridotto il suo contributo da oltre 5 miliardi di metri cubi nel 2019 ai 3,2 dell’anno scorso.

Già il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in audizione in commissione Difesa la settimana scorsa, ha detto che al prossimo summit Nato di Madrid porterà all'attenzione internazionale la questione Africana, «il fianco Sud» di cui l’Italia non si può dimenticare.

Biden nel frattempo si è congratulato con Draghi per l’operazione di diversificazione degli approvvigionamenti che vede Eni in prima linea: «È più di quello che sarei riuscito a fare io». Mentre si discute l’embargo sul petrolio in Europa e l’Ungheria continua a opporsi, Biden ha avvertito che gli Stati Uniti stanno cercando tuttavia di limitare le estrazioni negli Usa per non compromettere la transizione energetica.

Draghi si è detto d’accordo, ma intanto resta alta l’attenzione sul metano, non solo sul fronte delle forniture ma anche del prezzo: «L’invasione della Russia ha fatto salire il prezzo del gas a livelli molto alti. C’è bisogno di un tetto a livello europeo», ha detto Draghi a Biden. «E c’è bisogno che l’Europa sia unita nel gestire anche finanziariamente le sfide che abbiamo davanti: la difesa, la ricostruzione del’Ucraina, i costi della crisi». Janet Yellen, la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, scrive Palazzo Chigi, annuiva. Ieri il metano ha avuto un’altra impennata di prezzo.

© Riproduzione riservata