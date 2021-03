Questa sera il governo presenterà una serie di nuove regole per il contenimento della pandemia che riguarderanno soprattutto le scuole.

Secondo le anticipazione diffuse dai giornali negli ultimi giorni, il governo stabilirà l’obbligo della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado all’interno delle zone rosse (attualmente la regola vale solo per le superiori e per le seconde e terze medie).

La chiusura totale delle scuole potrebbe diventare obbligatoria anche per quelle regioni che si trovano in zona gialla o arancione, ma che hanno avuto per almeno una settimana consecutiva un numero di casi di Covid-19 pari a 250 ogni 100mila abitanti.

Le nuove regole sono contenuto in un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che sarà illustrato questa sera alle 18.45 dal ministro della Salute Roberto Speranza e dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Non sarà presente invece il presidente del Consiglio Mario.

All'incontro parteciperanno invece il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

L’utilizzo di un decreto ministeriale com il Dpcm permette al governo di approvare rapidamente nuove regole, senza necessità di riunire il Consiglio dei ministri o di passare dal Parlamento. In molti avevano criticato il governo Conte per quello che alcuni percepivano come un abuso di questo strumento.

