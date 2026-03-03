il retroscena

Meloni all’oscuro dell’attacco all’Iran? Colpa (anche) del caso Abedini

Giulia Merlo
03 marzo 2026 • 07:00

Il governo Meloni non è stato informato dell’inizio della guerra in Iran. Lo scambio di prigionieri Sala-Abedini nel 2025 ha incrinato il rapporto tra intelligence Usa e italiana

Nelle ore concitate successive all’attacco congiunto Stati Uniti-Israele all’Iran, la notizia ha subito lasciato spazio all’evolversi drammatico degli eventi. Eppure la questione rimane: per quale ragione l’Italia è stata tagliata fuori dalla rete di informazioni, lasciando il governo Meloni all’oscuro di tutto? Regno Unito, Polonia e Germania erano state avvertite prima che i missili volassero su Teheran, come confermato dal cancelliere Friedrich Merz e dal primo ministro Keir Starmer. Invece,

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.