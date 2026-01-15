Autocelebrazione della Cd Servizi alla Camera, Pd e +Europa: «Dateci i dettagli»

Alla presenza del segretario generale della Camera, è stato promosso un evento stampa per esaltare i risultati della spa cara al meloniano Trancassini. I deputati Vaccari (Pd) e Della Vedova (+Eu) inviano una lettera per avere i numeri di spese e ricavi
Un’autocelebrazione che ha provocato la reazione dei deputati di opposizione. Nella giornata di martedì, infatti, a Montecitorio c’è stato un “evento stampa” per decantare i risultati della Cd Servizi, la società in house della Camera, fortemente voluta da Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e soprattutto punto di riferimento del collegio dei questori, che decide quasi tutto sulle spese del palazzo. Fin dalla fondazione la spa ha sollevato dubbi sulla propria utilità, apportando u