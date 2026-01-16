senza più tetto ai compensi

Stipendi no-limits: l’Autorità dei trasporti modello Brunetta

Stefano Iannaccone
16 gennaio 2026 • 07:00

La decisione all’Autorità Trasporti di portare a 311mila euro l’indennità del presidente ricade pure sulla spa pubblica “leghista”, Asset ferroviari italiani, che nasce con ricche indennità per il cda

Il far-west sul tetto degli stipendi pubblici va avanti. L’ultimo aumento è arrivato all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che vigila sull’efficienza e l’accesso delle infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali, oltre che sulle reti autostradali. Il presidente dell’Authority, Nicola Zaccheo, un tecnico nominato nel 2020 dal governo Conte II, ha infatti «adeguato» a 311mila euro all’anno (lordi) la propria indennità. In precedenza era di poco superiore ai 255mila euro. Il mode

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.