L’intervista

Azzariti: «La destra dei decreti ha abolito il parlamento e media solo con il Colle»

Daniela Preziosi
11 febbraio 2026 • 07:00

Il costituzionalista: «La riforma della giustizia ha aggirato l’art. 138 della Carta. Sulla sicurezza hanno trascinato Mattarella nella contesa politica»

Professore Gaetano Azzariti, un’altra fiducia in parlamento, persino sul decreto Ucraina. La dialettica parlamentare è scomparsa, per le leggi ormai la maggioranza, anzi il governo, “tratta” solo con il Quirinale. È successo con la legge di Bilancio, con la riforma della giustizia, con il decreto Sicurezza. Stanno venendo al pettine distorsioni che hanno origini antiche. Il lungo regresso del sistema costituzionale italiano risale agli anni Ottanta. Oggi c’è un’accelerazione: rischiamo un salto

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.